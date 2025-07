Trump anuncia taxas de 30% contra UE. Bruxelas disposta a negociar mas não descarta contramedidas

"tomará todas as medidas necessárias para salvaguardar" os seus interesses, "incluindo a adoção de contramedidas proporcionais, se necessário". Num comunicado em resposta ao anúncio do presidente americano, Ursula Von der Leyen reiterou que a União Europeia continua disposta a "trabalhar para chegar a um acordo até 01 de agosto". No entanto, a presidente da Comissão Europeia alertou que também





A líder do executivo comunitária alertou ainda para os efeitos da imposição da taxa de 30% sobre produtos da UE, anunciada por Donald Trump, através de uma carta endereçada à presidente da Comissão Europeia, divulgada esta tarde na conta Truth Social do presidente americano. A taxa "interromperia cadeias de fornecimento transatlânticas essenciais, em detrimento de empresas, consumidores e pacientes de ambos os lados do Atlântico", alertou Von der Leyen.





A presidente da Comissão Europeia, relembrou que "poucas economias no mundo igualam o nível de abertura e compromisso da União Europeia com práticas de comércio justo", que "tem priorizado consistentemente uma solução negociada com os EUA", refletindo "um compromisso com o diálogo, a estabilidade e uma parceria transatlântica construtiva".





"continua firme, unida e pronta para proteger os seus interesses", reagiu António Costa. Free and fair trade drives prosperity, creates jobs and strengthens supply chains.



Tariffs are taxes. They fuel inflation, create uncertainty and hinder economic growth. We will continue to build strong trade partnerships worldwide.



Também o presidente do Conselho Europeu reafirmou que a União Europeia está pronta para proteger os seus interesses: a UE, reagiu António Costa.





Numa mensagem no X, António Costa afirmou que:"Tarifas são impostos. Alimentam a inflação, criam incerteza e prejudicam o crescimento económico". E acrescentou que a União Europeia continuará "a construir parcerias comerciais fortes em todo o mundo".

"Sinal de alarme para a indústria"





Do lado da indústria alemã, surge um apelo de negociações urgentes dirigido aos governantes alemães, europeus e americanos para que seja travada a guerra comercial crescente com os EUA. "O anúncio do presidente Trump é um sinal de alarme para a indústria em ambos os lados do Atlântico", de acordo com Wolfgang Niedermark, membro do conselho executivo da BDI.





"A Associação industrial alemã (BDI) apela ao governo alemão, à Comissão Europeia e ao governo dos EUA para que encontrem soluções muito rapidamente, num diálogo objetivo, e evitem uma escalada", apela.





Após a ameaça do presidente dos EUA, a associação automóvel alemã (VDA) lamenta que "haja uma ameça de uma nova escalada do conflito comercial" com os Estados Unidos e alerta para o aumento dos custos para os fornecedores e consumidores. "Os custos para as nossas empresas já se elevam a milhares de milhões e o montante aumenta a cada dia", afirmou a presidente da VDA, Hildegard Mueller.

"Tratamento injusto"





Após o anúncio do presidente dos EUA, o México considera que as taxas de 30% sobre os produtos mexicanos são um "tratamento injusto" e que afirma que o país está a trabalhar num acordo com os EUA antes da entrada em vigor das tarifas.





O Ministério mexicano da Economia afirmou este sábado que um grupo de trabalho bilateral pretende chegar a um acordo alternativo às taxas de 30% impostas por Washington antes que entrem em vigor a 1 de agosto.