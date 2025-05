Apagão. Ministra da Energia quer pressionar França a apostar nas interconexões energéticas

“Estamos a enfrentar barreiras ao mercado interno, que é o pilar da construção europeia, e a França, ao não apoiar a velocidade com que pretendíamos construir estas interligações, está a colocar barreiras ao mercado interno".





El País durante a "Vamos pedir o apoio da Comissão Europeia e solicitar uma reunião com a França. Este incidente mostra como as interconexões são importantes para a Europa”, declarou aodurante a entrevista , realizada na sexta-feira no seu gabinete, em Lisboa.

Na visão de Maria da Graça Carvalho, não há dúvida que, se a Península Ibérica tivesse mais interligações com França, o apagão teria sido menos grave. “Sem dúvida. A recuperação teria sido mais rápida. Quando cortámos a ligação com Espanha, ficámos sem qualquer outra ligação”, vincou.

Ainda não se sabe o que causou o apagão

Segundo a ministra, o Governo português tem estado em contacto permanente com a vizinha Espanha desde o dia do apagão.





“Há um contacto e uma cooperação entre os ministros e entre os secretários de Estado. Estamos satisfeitos com esta colaboração, que inclui a troca de dados técnicos da REN e da REE”, explicou, adiantando que teve uma reunião como homólogo espanhol na semana passada.

"Todos os governos lutam há anos para aumentar as interligações. Esta exigência está sempre presente nas cimeiras ibéricas", lembrou a ministra portuguesa. Maria da Graça Carvalho adiantou que Portugal e Espanha vão abordar esta questão com mais insistência em Bruxelas, pois "não se trata de uma questão bilateral ou trilateral", mas sim "de uma questão europeia". Questionada sobre se há progressos no esclarecimento do sucedido, a responsável respondeu negativamente. Quanto a indemnizações, a ministra descartou para já a hipótese, defendendo que o objetivo neste momento é compreender o que se passou. "Enquanto não compreendermos o que se passou, não abordaremos essa questão. Ao mesmo tempo, estamos a trabalhar para prevenir incidentes desta natureza e, se acontecer - porque não há garantias de que não aconteça - que medidas podemos tomar para que a recuperação seja mais rápida". Maria da Graça Carvalho lembrou que Portugal demorou "cerca de dez horas a recuperar" e foi "felicitado" por isso.