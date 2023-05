Apoio adicional ao abono de família começa a ser pago esta terça-feira

"Estamos a falar de 15 euros por criança adicional ao abono de família", começou por referir a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.



Segundo Ana Mendes Godinho, o Governo tem procurado fazer "um investimento estrutural no aumento das prestações que são críticas, nomeadamente no abono de família, e também em alguns apoios extraordinários em função da evolução do custo de vida e do impacto da inflação".



A preocupação é que "seja um puzzle integrado e que os apoios extraordinários respondam ao momento extraordinário de uma forma diferencial e, por isso, isto também é um complemento aos 30 euros que estão a ser dados às famílias com abono de família".



"É um balão de ajuda suplementar para o momento que vivemos", frisou. "Não podemos desperdiçar uma única criança em Portugal sob pena de ser um fracasso de todos nós coletivamente".



Esta terça-feira será o primeiro pagamento e incluiu "todas as famílias que recebem abono de família", ou seja, cerca de 1,1 milhões de crianças.