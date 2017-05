Apoio financeiro à Grécia: Eurogrupo ainda sem acordo

RTP 23 Mai, 2017, 11:27 | Economia

O presidente do Eurogrupo disse no final do encontro que os ministros das Finanças da Zona Euro ainda não chegaram a acordo sobre uma nova tranche de apoio financeiro à Grécia. Afirmou, no entanto, que estão perto de o atingir.





Isto apesar de, considerou Jeroen Dijsselbloem, a Grécia ter feito um "enorme progresso" na aplicação das medidas exigidas para continuar a receber dinheiro para evitar a bancarrota.

O debate, acrescentou, tem que continuar de forma a que seja concretizado um acordo entre os ministros do Eurogrupo, possivelmente dentro de três semanas quando voltarem a reunir.





Nessa altura, acredita Dijsselbloem,o Fundo Monetário Internacional dará também o seu acordo para a manutenção do resgate financeiro da Grécia.



A Grécia tem que fazer uma série de reformas económicas para receber mais dinheiro. Os credores admitem aliviar a dívida se Atenas fizer a parte que lhe é exigida.







C/ Lusa