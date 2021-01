Apoios do Governo para a fatura da luz ficam em valores modestos

O desconto na fatura da luz anunciado pelo Governo será, no máximo, de 2 euros e 40 cêntimos. O apoio foi anunciado pelo ministro da Economia e diz respeito à primeira quinzena deste mês de Janeiro. O Ministério do Ambiente veio agora revelar os valores.