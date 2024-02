Após acordo com Governo. Protestos dos agricultores terminaram no Caia e Vilar Formoso

O executivo compromete-se a disponibilizar apoios à produção no valor de 200 milhões de euros para cobrir as quebras na produção, logo que seja aprovado pela União Europeia, e vai também abrir uma linha de crédito, no montante de 50 milhões de euros, com juro de 0% para todos os agricultores, que estará disponível já a partir de fevereiro.



Apesar do compromisso de que os agricultores vão receber as ajudas na totalidade, alguns dizem que é pouco e querem garantias de que estes apoios se prolongam pelos próximos anos e não apenas este ano.



Assim sendo, muitos agricultores desmobilizaram, mas outros mantêm as manifestações.