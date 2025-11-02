Após reorganização do PRR. Ministra do Ambiente anuncia novos fundos para o E-Lar

(em atualização)





Em entrevista à RTP Notícias, Maria da Graça Carvalho não especificou qual será o reforço de verbas para o programa E-Lar, mas garantiu que haverá nova alocação de fundos após os reajustamentos ao Plano de Recuperação e Resiliência , comunicados na última sexta-feira a Bruxelas.





Lançado no início de outubro, o programa E-Lar, que visou a substituição de equipamentos a gás por elétricos nas habitações, teve cerca de 40 mil candidaturas em seis dias, tendo esgotado a dotação prevista de 30 milhões de euros.





"Vamos ter um reforço. (...) Ainda não posso dizer quanto é, mas nesta reorganização do PRR tivemos um reforço", adiantou a ministra.