Após reorganização do PRR. Ministra do Ambiente anuncia novos fundos para o E-Lar
A ministra do Ambiente e Energia anunciou este domingo na RTP que o programa E-Lar vai ter um novo reforço após a recente "reorganização do PRR" anunciada pelo Governo.
Em entrevista à RTP Notícias, Maria da Graça Carvalho não especificou qual será o reforço de verbas para o programa E-Lar, mas garantiu que haverá nova alocação de fundos após os reajustamentos ao Plano de Recuperação e Resiliência, comunicados na última sexta-feira a Bruxelas.
Lançado no início de outubro, o programa E-Lar, que visou a substituição de equipamentos a gás por elétricos nas habitações, teve cerca de 40 mil candidaturas em seis dias, tendo esgotado a dotação prevista de 30 milhões de euros.
"Vamos ter um reforço. (...) Ainda não posso dizer quanto é, mas nesta reorganização do PRR tivemos um reforço", adiantou a ministra.