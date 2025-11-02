Após reorganização do PRR. Ministra do Ambiente anuncia novos fundos para o E-Lar

Em entrevista à RTP Notícias, Maria da Graça Carvalho não especificou qual será o reforço de verbas para o programa E-Lar, mas garantiu que haverá nova alocação de fundos após os reajustamentos ao Plano de Recuperação e Resiliência , comunicados na última sexta-feira a Bruxelas.





Lançado no início de outubro, o programa E-Lar, que visou a substituição de equipamentos a gás por elétricos nas habitações, teve cerca de 40 mil candidaturas em seis dias, tendo esgotado a dotação prevista de 30 milhões de euros.





"Vamos ter um reforço. (...) Ainda não posso dizer quanto é, mas nesta reorganização do PRR tivemos um reforço", adiantou a ministra.

Resiliência hídrica e prevenção das cheias









Maria da Graça Carvalho considerou que Portugal "está bem preparado" para a COP30 e que leva bons indicadores, mas também "metas atingidas", por exemplo no que diz respeito às energias renováveis, onde se mantém "acima" da média na União Europeia. Nesta entrevista, a governante antecipou a Cimeira do Clima que decorre este ano em Belém, no Brasil, entre os dias 10 e 21 de novembro. Destacou ainda o financiamento de 344 milhões de euros para a resiliência hídrica, com três projetos centrais: a dessalinizadora do Algarve, a tomada de água do Pomarão e a barragem do Pisão, previstos no Programa Operacional Sustentável.





A ministra anunciou ainda o reforço de 60 milhões de euros para a prevenção das cheias. Maria da Graça Carvalho reconheceu que o país é "muito suscetível, muito vulnerável" a este tipo de situações.





A Agência Portuguesa para o Ambiente (APA) identificou as zonas vulneráveis a cheias e desenvolveu um sistema de monitorização e previsão para dar o alerta com três dias de antecedência para a Proteção Civil.





Há também uma intensificação do trabalho para a remoção de obstáculos nos rios para evitar que estes galguem em casos de precipitação intensa.