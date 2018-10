APRE desvaloriza período transitório para reformas antecipadas

Foto: Reuters

Ouvido esta manhã pela Antena 1, Fernando Martins, o presidente da APRE diz que o problema está nas regras, que vão criar uma situação de injustiça.



A apre não poupa críticas ao novo regime de acesso às reformas antecipadas. Segundo as novas regras, a partir de outubro do próximo ano, apenas as pessoas que atinjam os 60 anos com mais de 40 anos de carreira contributiva vão poder aceder a uma reforma antecipada. O ministro do Trabalho, Vieira da Silva, promete evitar uma transição repentina