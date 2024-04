APREN: governo deve retomar os concursos suspensos na área das renováveis

A mudança de governo prejudicou o andamento dos processos em curso em matéria de renováveis.





o prazo previsto pelo anterior governo para o primeiro leilão de eólicas offshore já não será cumprido porque ainda há muitos procedimentos para levar a efeito, mas acredita que até ao final do ano será possível avançar com a primeira fase, ou seja, definir o modelo de leilão e atribuir o direito dos 10 GW em termos de espaço marítimo. O interesse dos promotores, assegura, mantém-se. Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, o presidente da APREN, Pedro Amaral Jorge, diz queporque ainda há muitos procedimentos para levar a efeito, mas acredita que até ao final do ano será possível avançar com a primeira fase, ou seja, definir o modelo de leilão e atribuir o direito dos 10 GW em termos de espaço marítimo. O interesse dos promotores, assegura, mantém-se.

o presidente da APREN defende o fim da CESE - contribuição extraordinária sobre o setor energético -, lembrando que a situação que levou à sua criação já não se justifica e pede o fim da tarifa social financiada paga pelos produtores e comercializadores. Apelos que serão renovados junto do novo executivo.

Nesta entrevista,o presidente da APREN defende- contribuição extraordinária sobre o setor energético -, lembrando que a situação que levou à sua criação já não se justifica e pede. Apelos que serão renovados junto do novo executivo.

Já em relação ao primeiro leilão de gases renováveis (hidrogénio verde e biometano), o presidente da APREN considera que o leilão tem de ser retomado. Será sempre uma primeira experiencia para testar o mercado e também aqui continuam a existir empresas interessadas, assegura.Ainda assim, apesar de continuarem a existir interessados em investir nestes concursos de renováveis,até porque, explica, várias empresas manifestaram preocupação sobre como os próximos investimentos vão ser realizados. Acrescenta que as mensagens de confiança que o governo possa dar são sempre positivas mas os impactos são sempre difíceis de medir.###Sobre o programa de governo, diz quee elogia a escolha da ministra Maria da Graça Carvalho para a tutela do Ambiente e Energia. Adianta que estamos em linha com as metas previstas e por isso considera queNeste sentido, diz que é preciso acelerar o licenciamento elétrico e ambiental e por isso defende a continuidade da estrutura de missão criada pelo anterior governo, que aguarda que sejam feitas as nomeações, bem como o portal único de licenciamento que também não avançou.

Entrevista de Rosário Lira (Antena 1) e de Hugo Neutel (Jornal de Negócios)