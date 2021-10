Arábia Saudita anuncia meta de neutralidade carbónica até 2060

O anúncio foi feito pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, numa nota divulgada no primeiro fórum de iniciativa verde saudita, a `Saudi Green Initiative`, uma semana antes da 26.ª Conferência das Partes sobre Mudança Climática da ONU (COP26), que decorre em Glasgow, na Escócia, entre 31 de outubro e 12 de novembro, e que junta chefes de Estado de todo o mundo com o objetivo de travar o aquecimento global.

A economia do reino continua dependente da receita do petróleo, já que a diversificação económica atrasa as ambições do príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, argumentando as autoridades sauditas que o mundo vai continuar a precisar do petróleo saudita nas próximas décadas.