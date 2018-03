Áreas metropolitanas querem mais competências nos transportes e habitação

Lusa20 Mar, 2018, 14:32 | Economia

Segundo o presidente do conselho metropolitano da Área Metropolitana de Lisboa (AML), a cimeira que hoje junta também autarcas da Área Metropolita do Porto (AML), no Palácio Nacional de Queluz, no concelho de Sintra, abordará como principais desafios a "mobilidade e os transportes, a habitação e o tema da descentralização".

"Mobilidade e transportes são hoje reconhecidamente o calcanhar de Aquiles da competitividade e da sustentabilidade destes territórios", frisou o também presidente socialista da Câmara de Lisboa, na abertura da cimeira das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.

Para Eduardo Vítor Rodrigues (PS), presidente do conselho metropolitano do Porto, "a descentralização terá que ser bem mais que um mero processo de delegação de competências nos municípios e nas áreas metropolitanas".

"A descentralização terá que ser uma reforma estrutural do Estado", vincou o também presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, acrescentando que "a mobilidade e os transportes ou a habitação são exemplos de novos desafios" que as áreas metropolitanas querem "abraçar, como elementos decisivos da nova geração de competências metropolitanas e eixo fundamental do novo quadro comunitário".

Na abertura da cimeira, que contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da autarquia de Sintra, Basílio Horta (PS), disse esperar que a descentralização "seja objeto do mais amplo consenso", no sentido "de uma profunda mudança no âmbito das competências dos decisores centrais e locais".

No programa da cimeira, que reúne autarcas dos 18 municípios da AML e dos 17 concelhos que integram a AMP, está prevista a presença, durante a tarde, de membros do Governo, incluindo o primeiro-ministro António Costa, que participará na "declaração final" do encontro.