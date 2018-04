Partilhar o artigo Arroios, Beato e Campo de Ourique são as freguesias com mais toxicodependentes em Lisboa Imprimir o artigo Arroios, Beato e Campo de Ourique são as freguesias com mais toxicodependentes em Lisboa Enviar por email o artigo Arroios, Beato e Campo de Ourique são as freguesias com mais toxicodependentes em Lisboa Aumentar a fonte do artigo Arroios, Beato e Campo de Ourique são as freguesias com mais toxicodependentes em Lisboa Diminuir a fonte do artigo Arroios, Beato e Campo de Ourique são as freguesias com mais toxicodependentes em Lisboa Ouvir o artigo Arroios, Beato e Campo de Ourique são as freguesias com mais toxicodependentes em Lisboa

Tópicos:

Ativistas Tratamentos GAT, Avenida, Câa, Robles, Vale,