As duas faces da Europa para os Estados Unidos

Kai Pfaffenbach - Reuters

Donald Trump toma esta segunda-feira posse como 47.º presidente dos Estados Unidos. Um regresso que chega com muitos avisos à Europa, desde já com ameaças de taxas mais altas. Uma atitude, que do ponto de vista do professor da Universidade Clássica de Lisboa José Gomes André, será um dos grandes desafios nos próximos tempos.