Donald Trump e Xi JinPing prometem melhorar relações

Donald Trump, que assume novamente segunda-feira a Administração norte-americana, descreveu a chamada como “muito boa” e o líder chinês disse esperar um “bom arranque” nas relações bilaterais entre as duas superpotências, que diferem entre si em múltiplos aspectos., escreveu o republicano na sua rede, Truth Social.A mesma esperança do lado de Xi Jinping. “Ambos atribuímos grande importância à interação mútua (e) esperamos que as relações China/Estados Unidos tenham um bom arranque durante o novo mandato do presidente norte-americano”, disse o presidente chinês, segundo a televisão estatal CCTV.

Existem inúmeras divergências entre os dois países, que podem extravasar para os próximos anos, a começar no domínio comercial e a terminar no controlo da Ásia, em especial de Taiwan.







Ambos os presidentes garantem que a manutenção da paz continua a ser a sua prioridade.



“O Presidente Xi e eu faremos todos os possíveis para fortalecer a paz mundial e torná-la mais segura!”, escreveu Donald Trump, enquanto Xi Jinping assegurava que “os Estados Unidos e a China são os países mais importantes do mundo de hoje e devem manter a longo prazo a amizade e fiscalizar conjuntamente a paz mundial."





Apesar das palavras amigáveis, o entendimento entre os dois líderes poderá endurecer rapidamente. EUA e China lideram dois blocos antagónicos que ameaçam levar o mundo para um conflito devastador se não houver contenção.







Pequim é próximo da Rússia e do Irão, opositores da estratégia norte-americana para o Médio Oriente e Europa. Contudo, os interesses chineses poderão vir a colidir com os de Moscovo em termos de domínio geopolítico e comercial.





A Ásia anuncia-se como um dos maiores polos de discórdia entre Washington e Pequim. A China tem ameaçado aliados norte-americanos como as Filipinas e Taiwan. Tem igualmente investido intensamente na modernização e alargamento das suas forças militares, reforçando o seu domínio naval e aéreo na região.



Xi desagradado com Rubio



Durante o seu primeiro mandato, Donald Trump travou uma guerra comercial feroz com a China, impondo tarifas elevadas sobre as importações da segunda maior economia do mundo. Agora, ameaçou impor medidas ainda mais duras, acusando Pequim de práticas comerciais desleais e de contribuir para uma crise devastadora do fentanil nos Estados Unidos.

Na quinta-feira, Pequim denunciou “ataques injustificados” contra si depois de Marco Rubio, escolhido por Donald Trump para chefe da diplomacia, ter descrito a China como “o adversário mais poderoso e perigoso” dos Estados Unidos, durante uma audição no Senado norte -americano.O antigo senador pela Florida considerou ainda que,

A China e Taiwan coexistem desde 1949 com governos separados, mas Pequim reivindica a ilha como parte integrante do seu território e não descarta o uso da força para a assumir.

“A não ser que haja uma mudança espectacular”, o mundo enfrentará este problema “antes do final da década”, disse o muito provável futuro secretário de Estado norte-americano, cuja nomeação deverá ser aprovada pelo Senado.Xi Jinping respondeu que ". A essência das relações comerciais e económicas da China e dos Estados Unidos é o benefício mútuo e os resultados em que todos ganhem, e não devemos escolher o confronto e o conflito."Em dezembro, o presidente chinês disse que a China estava disposta a dialogar e “expandir a cooperação” com os Estados Unidos, mas avisou que uma guerra comercial “não produziria vencedores”.Segundo a agência oficial chinesa Xinhua,A China anunciou que Xi Jinping enviaria o vice-presidente Han Zheng para assistir à tomada de posse de Donald Trump, na segunda-feira, em Washington.