Assinado primeiro acordo pós-Brexit entre Londres e Tóquio

Este acordo com Tóquio vai entrar em vigor a 1 de janeiro, para coincidir com o fim de período de transição da saída do Reino Unido da UE (Brexit), iniciada a 31 de janeiro deste ano.Londres e Bruxelas retomaram na quinta-feira as negociações sobre as futuras relações comerciais, após uma semana de impasse. Em causa está evitar o caos económico entre as duas partes.O acordo britânico-japonês foi assinado numa breve cerimónia, na presença da ministra do Comércio Internacional britânica, Liz Truss, e do ministro dos Negócios Estrangeiros nipónico, Toshimitsu Motegi.O parlamento japonês deverá ainda ratificar o acordo até final do ano para que possa entrar em vigor.





Relações comerciais entre as duas partes







No ano passado, o comércio entre o Reino Unido e o Japão representou mais de 30 mil milhões de libras (33,2 mil milhões de euros), lembrou o Governo britânico.O que é relativamente baixo quando comparado com as trocas comerciais entre Londres e a UE, de cerca de 700 mil milhões de libras (775,3 mil milhões de euros) em 2019.Em comunicado, divulgado antes da assinatura, o governo britânico sublinhou as vantagens do acordo com Tóquio relativamente ao existente no passado com a UE, sobretudo para "os cidadãos e empresários britânicos", com ganhos importantes "impossíveis com a pertença à UE".