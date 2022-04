Associação Empresarial de Coimbra pede "apoio urgente" ao potencial produtivo

Em comunicado enviado à agência Lusa, a direção da associação liderada por Horácio Pina Prata sustentou ainda que apoiar as empresas "é uma condição para uma recuperação forte" da economia nacional.

A NERC defendeu que o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) "deve contemplar medidas de apoio às empresas de todos os setores, que estão muito fragilizadas e com tesourarias depauperadas", em resultado de dois anos "consecutivos" da pandemia de covid-19 e do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, "que esmagam a margem de negócio e colocam em causa a própria sobrevivência das empresas".

"A guerra na Ucrânia e o sucessivo e galopante aumento dos custos de energia, dos combustíveis e das matérias-primas em geral estão a colocar uma enorme pressão na gestão dos negócios de todos os setores económicos", adiantou a NERC.

Nesse sentido, a direção da associação empresarial pretende que o OE2022 "tenha ambição de, numa ação imediata, ajudar as empresas e os trabalhadores e que seja ajustado em sede de especialidade às reais necessidades das nossas empresas e rapidamente aprovado".