Associação Empresarial de Portugal admite faltar qualificações à maioria dos gestores nacionais

No dia em que a Fundação Francisco Manuel dos Santos divulgou um estudo que indica que apenas um terço das empresas nacionais tem administradores com formação superior, o presidente da AEP, Luís Miguel Ribeiro, assume que em Portugal a maioria dos gestores não apresentam qualificações académicas e existe ainda um caminho a fazer neste sentido.