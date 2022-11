Atualização das pensões. Governo afirma que valor será ligeiramente superior ao previsto

Ana Mendes Godinho promete que o Governo tudo fará para que a atualização seja paga já em janeiro.





O valor do Indexante de Apoios Sociais (IAS) vai ser atualizado em 8,4% em vez de 8%, em 2023, passando para 480,43 euros, informou o Ministério da Segurança Social.



Estes ajustamentos, quer na atualização do IAS quer das pensões, têm por base os dados da inflação hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e que indicam que a inflação média dos últimos 12 meses, sem habitação (que tipicamente serve de referência para a atualização do IAS e das pensões) foi de 7,46% em novembro, acelerando face aos 6,83% do mês anterior.



Em comunicado, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social refere que o IAS - indexante usado para diferenciar a atualização das pensões em função do seu valor mensal - terá em 2023 um "aumento de 8,4% passando de 443,20 euros para 480,43 euros".



Inicialmente o Governo tinha referido que o IAS seria atualizado em 8%, tendo admitido que o valor seria ajustado caso a inflação final fosse mais alta do que o estimado.











c/ Lusa