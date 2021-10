Aumento de preço e queda no fornecimento leva a China a racionar gasóleo

Segundo a BBC , alguns camionistas esperam dias para reabastecer.“A atual escassez de gasóleo está a afetar empresas de transporte de longa distância, que podem incluir bens destinados aos mercados fora da China”, revelou Mattie Bekink, Diretor da Economist Intelligence Unit para a China.“Dependendo da duração e intensidade desta crise, podemos ver se isso contribui para os desafios da cadeia de abastecimento global”, acrescentou Mattie Bekink.A crise na cadeia de abastecimento foi, em grande parte, impulsionada pela pandemia de Covid-19, com a procura a aumentar à medida que as economias reabrem.– revelou um revendedor de camiões na cidade de Shijiazhuang, na província de Hubei, ao jornal Caixin.Noutras partes do país, as restrições são ainda mais apertadas, com os camionistas autorizados a comprar apenas 25 litros.Na cidade de Fuyang, a cerca de sete horas de carro de Shijiazhuang, os postos de combustíveis estão a limitar os abastecimentos ou a cobrar uma sobretaxa de 300 yuans (cerca de 40 euros) para poderem atestar os depósitos.

Escassez de carvão

Aidan Yao, economista da AXA Investment Managers, afirmou à BBC que, apesar de o mercado estar consciente da falta de carvão na China, o “problema do gasóleo é novo”.Já que o subinvestimento nessas fontes de combustível criou uma escassez de oferta no momento em que a procura está a aumentar”.Segundo Aidan Yao, “os preços do petróleo, gás e carvão mudaram juntos e dispararam”.Nas últimas semanas, os preços do petróleo atingiram o nível mais alto de 2014, provocando crises de combustível em vários países.A escassez de carvão e gás natural poderão levar países, como a China e a Índia, a usar o petróleo para aquecimento.Há várias empresas chinesas a usarem geradores a gasóleo para manter as fábricas abertas.