A taxa de inflação terá subido para os 2,3 por cento em março. É o que revela a estimativa rápida do INE, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O aumento dos preços acelerou 0,2 pontos percentuais em relação ao mês de fevereiro. Os preços não aumentavam de forma tão expressiva, no espaço de um mês, desde abril de 2022.