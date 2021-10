Autarca de Montemor-o-Velho eleito presidente da Região de Coimbra

A nova direção do Conselho Intermunicipal da CIM-RC, eleita por unanimidade para um mandato de quatro anos (2021-2025), integra ainda, como vice-presidentes, Raul Almeida, presidente da Câmara Municipal de Mira, e Luís Costa, presidente da Câmara Municipal de Arganil.

Na reunião de hoje, os representantes dos 19 municípios aprovaram, também por unanimidade, o nome de Jorge Brito para o cargo de primeiro secretário do Secretariado Executivo Intermunicipal.

"A proposta da continuidade do atual titular do cargo será, agora, enviada ao presidente da Assembleia Intermunicipal que a levará a apreciação e posterior votação na próxima reunião deste órgão", adianta um comunicado de imprensa.

A Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial 2021-2027 "está entre as prioridades da nova direção do Conselho Intermunicipal", que vai dedicar-se a um "conjunto de metas e investimentos que traduzirão a aposta desta região na concretização da estratégia 2030 da União Europeia, centrada nos investimentos inteligentes, sustentáveis e inclusivos, aproveitando os fundos comunitários", lê-se na nota.

A CIM Região de Coimbra é uma das maiores Comunidades Intermunicipais do país e integra os municípios de Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares (todos no distrito de Coimbra) e ainda Mealhada (distrito de Aveiro) e Mortágua (distrito de Viseu).