Autarcas do Norte do país chocados com o plano apresentado pela TAP

A companhia prevê retomar as operações a partir de Junho, mas conta pouco com o aeroporto Francisco Sá Carneiro. Perante isto, os presidentes das câmaras do Porto, Maia, Matosinhos e também Braga, Famalicão, Viana do Castelo ou Vila Real mostram-se contra a injecção de capital público na empresa.