Autoeuropa avança unilateralmente com novo horário

RTP12 Dez, 2017, 09:40 / atualizado em 12 Dez, 2017, 10:04 | Economia

A administração da unidade do grupo Volkswagen em Palmela compromete-se a pagar o trabalho aos sábados a 100 por cento, ou seja, o equivalente ao pagamento como trabalho extraordinário. Esta era uma das reivindicações dos trabalhadores da Autoeuropa.O pagamento dos sábados poderá ser acrescido de 25 por cento, se forem atingidas as metas trimestrais de produção.



"Em finais de janeiro vamos iniciar o modelo de trabalho de 17 turnos semanais, que cumpre com a lei e garante a produção aos sábados a dois turnos", lê-se num comunicado remetido na manhã desta terça-feira aos trabalhadores.

"Claramente que vamos refletir no feedback que nos foi dado com o resultado do referendo. Embora tenham sido expressas muitas opiniões diferentes nas várias reuniões, entendemos que a maioria dos colaboradores está comprometida com o cumprimento do programa de produção do próximo ano", acrescenta-se no texto.

No mesmo comunicado, os gestores da Autoeuropa defendem a necessidade de pôr em prática "um modelo de trabalho que seja legal", sublinhando que "as condições do pré-acordo rejeitado seriam possíveis apenas com uma autorização do Conselho de Administração da marca Volkswagen para o aumento dos custos de produção da fábrica, pelo que sem um acordo, não é possível manter essas condições".

O novo horário deverá permanecer em vigor até agosto de 2018. A administração promete debater o período com a Comissão de Trabalhadores o calendário pós-agosto.

Os novos horários de laboração contínua estabelecem quatro fins de semana completos e um período de dois dias consecutivos de folga a cada dois meses.



c/ Lusa