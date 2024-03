Autoeuropa melhora pré-acordo de empresa para os próximos três anos

O anterior pré-acordo não chegou a ser votado pelos cerca de 5.000 trabalhadores da fábrica de automóveis da Volkswagen da Autoeuropa face a algumas reações adversas nos plenários, o que levou a Comissão de Trabalhadores a pedir nova ronda negocial, que resultou no novo pré-acordo, hoje foi anunciado.

O pré-acordo agora alcançado prevê um aumento salarial de 6,8%, tal como o anterior, mas assegura um aumento das percentagens dos aumentos mínimos para os próximos dois anos, que passam a ser de 2,6% em 2025 e 2026, (antes eram de 2% em 2025 e 2,3% em 2026).

O documento estabelece ainda que os aumentos a aplicar em 2025 e 2026 terão um valor mínimo de 50 euros ou 0,6% acima da inflação média do ano anterior, e mantém a majoração do prémio de objetivos anual até 50%, o que significa que cada colaborador poderá receber adicionalmente até um salário e meio em 2024, além de um prémio único a atribuir em 2025, pelo lançamento de um novo modelo que será produzido na fábrica da Volkswagen, em Palmela, no distrito de Setúbal.

O comunicado da Comissão de Trabalhadores salienta também que todos os trabalhadores vão ter um aumento mínimo de 200 euros no salário base até ao início de 2025, sendo que esse valor também se repercute nos subsídios de turno e nos complementos pagos pelo trabalho ao fim de semana.

Também em comunicado, a administração sublinha a importância de um acordo a três anos para a estabilidade da empresa e para a transição da fábrica da Volkswagen para o futuro, numa altura em que se verificam grandes mudanças no setor automóvel a nível mundial.

O novo pré-acordo deverá ser votado pelos trabalhadores nos dias 01 e 02 de abril, segunda e terça-feira, da próxima semana.

No ano passado, a Volkswagen Autoeuropa, um dos maiores exportadores nacionais, produziu um total de 220.100 automóveis T-Roc, único modelo em produção na fábrica de Palmela.

De acordo com o grupo alemão Volkswagen, o T-Roc foi o terceiro carro mais vendido na Europa em 2023.