Autoeuropa produziu mais de 236 mil carros em 2024, maior volume pós pandemia

"Apesar das várias paragens para modernização da fábrica, 2024 foi o segundo melhor ano de produção da fábrica de Palmela, com 236.100 carros produzidos", informou a empresa, em comunicado.

O ano em que se produziram mais unidades na fábrica de Palmela foi 2019, com 254.600 unidades.

A fábrica iniciou 2025 com a produção do primeiro veículo do ano, um T-Roc R-Line, modelo destinado ao mercado alemão, o principal destino das exportações.

O diretor-geral, Thomas Hegel Gunther, realçou que a conclusão do primeiro carro de 2025 "marca o início de um novo ciclo produtivo e é a declaração de que a fábrica está pronta para continuar a entregar bons resultados".

A quase totalidade (99%) da produção da Volkswagen Autoeuropa segue para exportação, sendo os seus principais mercados a Alemanha, a Itália e o Reino Unido.