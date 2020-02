Autoridade Tributária está a devolver IUC cobrado indevidamente

A Autoridade Tributária e Aduaneira já começou a devolver o Imposto Único de Circulação dos carros importados. A agência LUSA avança que já foram emitidas as primeiras devoluções do imposto dos carros importados da União Europeia, cuja primeira matrícula é anterior a julho de 2007.