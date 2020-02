Autoridade Tributária registou menos 126 milhões de faturas de contribuintes para IRS em 2019

Em relação a 2018 foram comunicadas menos 126 milhões e 500 mil faturas, uma redução de 11,6 por cento que poderá significar também uma diminuição dos encargos do Estado com o reembolso de IRS.



Para que isso aconteça as despesas têm de ser comunicadas ao fisco e depois validadas no site "e-fatura".