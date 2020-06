Avaliação das casas atingiu novo máximo

O valor que os bancos atribuem às casas, para efeitos de concessão de crédito, subiu três euros em maio. O valor do metro quadrado situa-se agora nos 1.114 euros. No entanto, e de acordo com o Instituto Nacional de Estatítica, o número de avaliações efetuadas caiu 21 por cento face ao mesmo mês do ano passado.