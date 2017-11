Balança comercial é favorável aos europeus desde 2015

Lusa26 Nov, 2017, 08:14 | Economia

De acordo com os dados disponibilizados à Lusa pelo Eurostat, o organismo oficial de estatísticas da União Europeia, a balança comercial passou a ser favorável aos 28 países europeus desde 2015, quando o saldo entre as exportações e as importações foi de 21,6 mil milhões de euros.

Em 2014, ano da última cimeira UE-África, o saldo tinha sido favorável aos 54 países que constituem a União Africana em 1,9 mil milhões de euros, mas desde então o saldo das trocas comerciais foi sempre favorável aos europeus.

Em 2016, a balança comercial foi excedentária para a UE em 28,5 mil milhões de euros, e até agosto deste ano, o saldo permanece favorável em 13,1 mil milhões.

Entre os maiores parceiros comerciais africanos, a África do Sul lidera de forma consistente, em termos de importações e de exportações com o bloco europeu, desde pelo menos 2014.

No ano passado, a Europa importou da África do Sul bens e serviços no valor de 22,9 mil milhões de euros, ao passo que exportações para este país também se situaram na casa dos 22,9 mil milhões de euros.

A seguir na lista dos maiores parceiros comerciais está Marrocos, que vendeu para a Europa bens e serviços no valor de 20,9 mil milhões de euros e importou do continente europeu o equivalente a 13,7 mil milhões.

O Egito e a Argélia, ambos com importações da Europa na casa dos 20 mil milhões de euros, completam a lista dos maiores parceiros comerciais europeus em África.

As trocas comerciais, que incluem as importações e as exportações, atingiram um total de 156 biliões de euros em 2014, tendo descido para 86 biliões no ano passado, fruto da queda generalizada do preço das matérias-primas, a principal componente das exportações africanas.

As exportações da Europa para África mantiveram-se relativamente estáveis, tendo evoluído de 154 biliões de euros em 2014 para 145 biliões no ano passado.

A quinta cimeira UE/África decorre entre 29 e 30 de novembro em Abidjan, a capital económica da Costa do Marfim, com o tema `Investir na Juventude para um futuro sustentável`, e deverá contar com cerca de 80 chefes de Estado e de Governo dos países europeus e africanos

A primeira cimeira UE-África, que se realizou no Cairo (Egito) em 2000, foi promovida por Portugal, durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.

Em 2007, novamente sob a égide da presidência portuguesa, Lisboa acolheu a segunda edição destas cimeiras.