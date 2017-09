Balanças corrente e de capital com excedente de 285ME até julho, abaixo de período homólogo

Lusa20 Set, 2017, 12:08 | Economia

Segundo uma nota estatística hoje divulgada pelo Banco de Portugal (BdP), esta evolução foi determinada pelas balanças de bens, de rendimento primário e de capital.

A balança de bens e serviços (em que se incluem exportações e importações) registou, até julho, um excedente de 1.596 milhões de euros, menos 659 milhões de euros do que no período homólogo, com o aumento do excedente da balança de serviços a ser insuficiente para compensar o aumento do défice na balança de bens.

Na rubrica `Viagens e turismo`, segundo o Banco de Portugal, o excedente aumentou 1.010 para 5.396 milhões de euros.

Já a balança de rendimento primário aumentou o défice em 345 milhões de euros, situando-se em 3.299 milhões de euros.

"Esta evolução deveu-se, sobretudo, à redução de subsídios recebidos da União Europeia e ao aumento do défice da balança de rendimentos de investimento", explica o Banco de Portugal.

Quanto à balança financeira, registou, entre janeiro e julho deste ano, um aumento dos ativos líquidos de Portugal sobre o exterior no valor de 907 milhões de euros.

Este aumento, aponta o Banco de Portugal, é explicada pelo "investimento em títulos de dívida por parte do sector financeiro e na redução do passivo das administrações públicas", com destaque para o reembolso antecipado em julho de 1,7 mil milhões de euros de dívida ao Fundo Monetário Internacional (FMI).