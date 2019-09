Banca altera comissões quase 800 vezes em seis meses

Foto|Reuters

Na maior parte dos casos, as mudanças representaram mais custos para os consumidores, como por exemplo o custo dos cartões de crédito.



No final do primeiro semestre de 2019, existiam mais de 78 mil contas de serviços mínimos bancários - o dobro em comparação com o mesmo período do ano passado.



Os serviços mínimos bancários são um conjunto de serviços considerados essenciais a que os cidadãos têm direito por um custo reduzido, tais como a abertura e a manutenção de uma conta de depósito à ordem.