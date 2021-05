Banco Alimentar do Porto recebe muitos produtos de hortas de Vila do Conde e Póvoa do Varzim

As frutas e os legumes que todos os dias chegam ao Banco Alimentar do Porto são, desde o início da pandemia, oferecidos por hortas de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim. Todo o processo de recolha e entrega dos frescos às instituições mudou. Num tempo em que há cada vez mais pedidos e menos para oferecer.