Banco colapsado. Acionistas processam administradores do SVB nos Estados Unidos

Os acionistas do SVB interpuseram uma ação coletiva, na segunda-feira, no tribunal federal de San José, na Califórnia.De acordo com o diário britânico, a proposta surgiu depois de a falência do banco ter começado a atingir ainda mais as ações dos bancos a nível global, apesar de a Casa Branca garantir que os mercados financeiros não iam ser muito afetados, como na crise de 2008., afirmou Joe Biden, na sequência do encerramento de dois bancos, nos últimos dias., explicou ao jornal Damien Boey, analista de ações do banco australiano Barrenjoey.

Apesar das garantias dos Governos, nos Estados Unidos e na Europa, a agência de classificação Moody's baixou, na segunda-feira, as classificações de dívida do Signature Bank, em colapso, para a categoria de lixo e colocou as classificações de seis outros bancos dos EUA sob revisão.







As ações nos bancos na Ásia e na Europa estão a cair desde o fim de semana. Na segunda-feira, o espanhol Santander de Espanha e o alemão Commerzbank viram os preços das ações cair em mais de dez por cento.



No domingo, as autoridades norte-americanas anunciaram que iriam garantir a retirada de todos os depósitos do banco californiano falido e disseram que vão também permitir o acesso a todos os depósitos de outro estabelecimento, o Signature Bank, que foi encerrado pelo regulador.



Além disso, a Reserva Federal (Fed) comprometeu-se a emprestar os fundos necessários a outros bancos para que possam responder aos levantamentos dos clientes. Agora os analistas acreditam que esta situação pode levar à interupção do aumento das taxas de juro nos EUA.