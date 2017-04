Banco CTT com rendimentos operacionais de 1,1 milhões no 1.º trimestre

Lusa 28 Abr, 2017, 18:47 | Economia

"Um ano após a abertura, o Banco CTT está instalado em todo o país em 2013 lojas CTT, tendo conquistado a confiança de mais de 150 mil clientes, patente na abertura de mais de 114 mil contas de depósitos à ordem", referem os Correios de Portugal, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Nos primeiros três meses do ano, o lucro dos CTT recuou 50% para 10,3 milhões de euros.

O Banco CTT captou depósitos acima dos 331 milhões de euros.

Desde o último trimestre de 2016 que a instituição financeira oferece produtos de crédito ao consumo em parceria com o BNP Paribas PF.

"São de realçar os resultados obtidos no crédito ao consumo no primeiro trimestre do ano, com uma produção do crédito pessoal de mais de sete milhões de euros, superior ao total realizado pelo Banco CTT em 2016, e com mais de 14 mil cartões de crédito colocados no período, também superior aos cerca de 8.300 realizados no quarto trimestre" do ano passado, adiantam.

No primeiro trimestre, o Banco CTT lançou a sua oferta de crédito à habitação.

"Nos próximos nove meses do ano, o objetivo do banco passa por continuar a crescer aceleradamente em clientes que trazem recursos, permitindo ganhar escala, mas será também objetivo de monetização da carteira de clientes, através do crescimento do crédito concedido, ao consumo ou à habitação, tendo sempre como foco o atendimento às necessidades cada vez mais exigentes dos seus clientes", prosseguem os CTT, no comunicado.

"Para tal será fundamental adequar-se às exigências e contexto de mercado, nomeadamente no que diz respeito a crédito à habitação, onde as condições tendem a ser cada vez mais competitivas. Neste período, o banco continuará o cronograma de abertura de lojas previsto e de alargamento da presença em algumas das existentes", adiantaram.

Os CTT esperam que o impacto trimestral negativo que o Banco CTT teve nas contas consolidadas dos CTT diminua a partir do terceiro trimestre deste ano.