Banco de Inglaterra deixa taxa de juro em 0,5%

Após uma reunião do comité de política monetária, a entidade optou, com seis votos a favor e três contra, por deixar as taxas de juro inalteradas, depois de um aumento de um quarto de ponto percentual no passado dia 2 de Novembro, pela primeira vez em dez anos.

O banco governado por Mark Carney deixou também sem alterações o programa de estímulos aprovado em 2009, que envolve um investimento de 435 mil milhões de libras (498 mil milhões de euros) na compra de obrigações soberanas e 10 mil milhões (11.400 milhões de euros) na aquisição de dívida de empresas.

O comité concluiu que, apesar de alguns indicadores económicos terem melhorado, "é cedo" para considerar se o abrandamento registado na economia no primeiro trimestre responde a circunstâncias temporais ou se pode ser uma tendência mais permanente.

O Reino Unido registou no primeiro trimestre de 2018 um aumento do Produto Interno Bruto (PIB) de apenas 0,1%, o pior nível desde 2012, comparado com 0,4% no final de 2017.

O banco central também verificou que a taxa de desemprego foi de apenas 4,2% e que a inflação está em 2,4%, acima do objetivo oficial, mas com uma aparente tendência para baixar.

O comité indicou que pode haver mudanças a curto prazo na política monetária se o crescimento da economia se consolidar, mas qualquer aumento dos juros será "gradual e progressivo".