Banco de Portugal alerta para fraude que altera IBAN do beneficiário de transferências

Num comunicado divulgado na sua página eletrónica, o banco central explica que esta fraude é concretizada com recurso a `malware` (`software` malicioso) previamente instalado no computador da pessoa que faz uma transferência através do `homebanking`, através do qual "um terceiro altera o IBAN da conta de pagamento do beneficiário no momento da realização dessa transferência".

"Se, após a introdução dos dados da transferência no `homebanking` do seu banco (mesmo que use a lista de beneficiários frequentes), o ecrã do seu computador ficar estático (poderá aparecer uma mensagem com indicação de `em atualização`) ou se lhe surgir uma mensagem para instalação ou atualização de `software` a que se segue um bloqueio temporário do equipamento, poderá estar a ser vítima de uma tentativa de fraude", adverte o BdP.

Segundo explica, "durante esse período, o infrator pode estar a alterar o IBAN da conta de destino dos fundos".

Para evitar esta situação, o BdP aconselha os utilizadores a lerem sempre com atenção todos os detalhes que são apresentados na página de confirmação da transferência ou no SMS enviado pelo banco, antes de autorizarem a operação.

"Confirme, especialmente, se o IBAN do beneficiário da transferência que está a autorizar corresponde ao IBAN pretendido", enfatiza, acrescentando: "Em caso de dúvida ou suspeita, não prossiga com a operação e contacte o seu banco de imediato, através dos canais habituais".

Caso o utilizador detete que realizou uma transferência em que possa ter sido vítima de fraude, o banco central aconselha a que relate a situação junto dos órgãos de polícia criminal competentes (PSP, GNR ou PJ) ou do Ministério Público.

Se necessário, deverão ser solicitadas junto do banco novas credenciais de acesso ao `homebanking`.

Para prevenir este tipo de fraudes, o BdP aconselha a que se aceda sempre ao sítio de Internet oficial do banco, digitando o endereço eletrónico (e nunca através de motores de busca) e verificando que o endereço começa por "https://" e que aparece um cadeado.

"Nunca clique em `links` desconhecidos, nem abra mensagens duvidosas. Não divulgue informação pessoal, credenciais de acesso ao `homebanking` ou às `apps`, ou códigos de autorização que o banco lhe envie para o telemóvel", salienta.