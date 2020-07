Banco de Portugal. Centeno toma posse como governador com "honra e entusiasmo"

“A minha relação com o Banco de Portugal vem desde o já longínquo ano de 1993, pela mão de quem é uma referência para todos os que estudam economia e finanças, o professor António Sampaio Melo”, começou por declarar o ex-ministro.







"Voltei ao Banco de Portugal em 2000. Neste trajeto, foi muito o que aprendi acerca da sua dimensão, da sua capacidade ímpar de formar, de dar a Portugal muitos dos seus mais altos-quadros, a sua importância na supervisão, no apoio indispensável à regulação do sistema bancário, mas também na análise económica e no desenvolvimento das ciências económicas no nosso país”, destacou Mário Centeno.



Para o novo governador, “o Banco de Portugal é fulcral, seja quando consegue cumprir com sucesso os seus objetivos, o que tantas vezes não é apercebido pela sociedade, seja quando falha nesse cumprimento, o que tem sempre enorme impacto e visibilidade”.







“Acredito, como o meu percurso demonstra, que a prestação de contas, a transparência e a independência são fatores essenciais ao equilíbrio democrático e ao desenvolvimento das instituições”.



“Mas, mais importante, levo para este novo ciclo a resiliência na ação, acompanhada pelo diálogo e pelo tempo. Nunca devemos viver fora do nosso tempo. Devemos dar tempo às nossas decisões para que elas produzam os seus efeitos”, sublinhou o antigo ministro das Finanças.





Por essas razões, é agora com “orgulho, responsabilidade e compromisso” que Mário Centeno inicia hoje um “novo ciclo numa instituição centenária que todos respeitamos”.





O responsável frisou que o seu percurso como ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo lhe permitiu “adquirir e amadurecer o conhecimento e o saber que foram as bases essenciais para exercer com sucesso e ponderação cargos públicos”.





Centeno recordou ainda que, “na última década, Portugal passou por uma profunda transformação económica” da qual foi testemunha e “ator influente”, experiência que lhe traz um “imenso orgulho”.







(em atualização)