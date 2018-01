Barril de Brent abre em baixa nos 69,95 dólares

Lusa16 Jan, 2018, 07:43 | Economia

Na segunda-feira, o preço do barril de petróleo Brent encerrou no mercado de futuros de Londres em alta de 0,58%, para os 70,26 dólares.

Esta foi a primeira vez desde dezembro de 2014 que foi superada a marca dos 70 dólares no fecho das transações.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, terminou a sessão no International Exchange Futures a cotar 41 cêntimos acima dos 69,85 dólares com que fechou as transações na sexta-feira.

As restrições na extração que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e outros importantes produtores acordaram prolongar até ao final de 2018 contribuíram para o avanço do preço.