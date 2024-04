BBVA ganha 2,2 mil milhões de euros no primeiro trimestre, mais 19,1%

O grupo bancário indicou, em comunicado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola, que este resultado foi possível graças ao aumento da atividade e dos resultados recorrentes, que subiram 19% em termos homólogos.

O aumento do lucro surgiu apesar de, neste primeiro trimestre, o banco ter registado ao nível contabilístico o total do imposto especial sobre a banca no valor de 285 milhões de euros, o que representa mais 26,6% do que o valor pago no ano passado.

O produto global do banco (resultado bruto) situou-se em 8.218 milhões de euros no final do primeiro trimestre, um aumento de 18,1%.

O BBVA está presente em Portugal com 12 agências e 400 trabalhadores. O modelo de negócios do BBVA em Portugal assenta no segmento da banca de empresas e de clientes particulares `premium` (com rendimentos mais elevados).