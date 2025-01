Banco Central Europeu corta taxas em 25 pontos na primeira reunião de 2025

O Banco Central Europeu aplicou esta quinta-feira um corte nos juros em 25 pontos base. A taxa diretora cai para 2,75 por cento. A primeira reunião do ano prosseguiu assim o movimento de redução encetado em 2024.

(em atualização)



A decisão agora anunciada "baseia-se na avaliação atualizada do Conselho do BCE das perspetivas de inflação, da dinâmica da inflação subjacente e da força da transmissão da política monetária", adianta a instituição em comunicado.



As taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de depósito, às operações principais de refinanciamento e à facilidade permanente de cedência de liquidez recuam para 2,75, 2,90 e 3,15 por cento, respetivamente.