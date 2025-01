Lagarde diz que processo desinflacionista está "bem encaminhado"

A medida anunciada por Christine Lagarde "baseia se na avaliação atualizada do Conselho do BCE das perspetivas de inflação, da dinâmica da inflação subjacente e da força da transmissão da política monetária.Em comunicado, o banco central argumenta que o "processo desinflacionista está bem encaminhado", mostrando-se confiante de que a inflação deverá regressar ao objetivo de médio prazo de 2% no decurso deste ano."A inflação interna permanece elevada, sobretudo porque os salários e os preços em determinados setores ainda estão a ajustar se, com um desfasamento substancial, à anterior subida acentuada da inflação", assume o BCE, ainda que o crescimento dos salários apresente "uma moderação e os lucros estejam a amortecer, em parte, o impacto na inflação".Quanto à evolução da economia, esta "continua a enfrentar fatores adversos, mas o aumento dos rendimentos reais e o desvanecimento gradual dos efeitos da política monetária restritiva deverão apoiar uma subida da procura com o tempo", salienta o banco central.As taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de depósito, às operações principais de refinanciamento e à facilidade permanente de cedência de liquidez serão agora reduzidas para, respetivamente, 2,75%, 2,90% e 3,15%.Esta é a quinta vez que o BCE cortou os juros desde que iniciou este ciclo de redução das taxas, em junho de 2024.





(com Lusa)