Banco Central Europeu corta taxas em 25 pontos na primeira reunião de 2025

A decisão agora anunciada "baseia-se na avaliação atualizada do Conselho do BCE das perspetivas de inflação, da dinâmica da inflação subjacente e da força da transmissão da política monetária", adianta a instituição em comunicado. As taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de depósito, às operações principais de refinanciamento e à facilidade permanente de cedência de liquidez recuam para 2,75, 2,90 e 3,15 por cento, respetivamente.



Na ótica do Banco Central Europeu, o "processo desinflacionista está bem encaminhado". A convicção é a de que a inflação deverá retornar à meta de médio prazo de dois por cento durante o ano em curso.



"A inflação interna permanece elevada, sobretudo porque os salários e os preços em determinados setores ainda estão a ajustar-se, com um desfasamento substancial, à anterior subida acentuada da inflação", estima o BCE, que espera que a evolução dos salários mostre "moderação" e que "os lucros estejam a amortecer, em parte, o impacto na inflação".



Já a economia continua, de acordo com o BCE, "a enfrentar fatores adversos, mas o aumento dos rendimentos reais e o desvanecimento gradual dos efeitos da política monetária restritiva deverão apoiar uma subida da procura com o tempo".

Em conferência de imprensa, após o anúncio da decisão, a presidente do BCE, Christine Lagarde, quis sublinhar, precisamente, que a economia da Zona Euro deverá "permanecer fraca", após a estagnação no final de 2024.



"O aumento das receitas reais e os efeitos da política monetária restritiva que se esbatem progressivamente deverão favorecer uma recuperação da procura", ressalvou.



Em conferência de imprensa, após o anúncio da decisão, a presidente do BCE, Christine Lagarde, quis sublinhar, precisamente, que a economia da Zona Euro deverá "permanecer fraca", após a estagnação no final de 2024.

"O aumento das receitas reais e os efeitos da política monetária restritiva que se esbatem progressivamente deverão favorecer uma recuperação da procura", ressalvou.

Lagarde quis notar que a decisão de cortar os juros foi unânime entre os governadores, sem que tenha havido discussão sobre o momento de uma futura travagem do ciclo de redução: "Não houve discussão sobre se esta decisão era apropriada, foi unânime, todos os governadores apoiaram a decisão de cortar em 25 pontos".

Christine Lagarde admitiu que as tarifas agitadas por Donald Trump terão "impacto global negativo". Contudo, vincou que não é possível fazer tal avaliação sem mais pormenores.





"Para a nossa reunião em março, vamos receber a projeção da equipa do BCE e vamos ter dois dados adicionais sobre a inflação", rematou a responsável.



Esta é já a quinta vez, desde junho do ano passado, que o Banco Central Europeu reduz as taxas de juro.



