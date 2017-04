BCE deverá manter taxas de juro na reunião de quinta-feira - Analistas

Lusa 25 Abr, 2017, 12:44 | Economia

De acordo com a analista financeira do banco BPI, Teresa Gil Pinheiro, a expectativa é de que a política monetária do BCE se mantenha, mas as declarações que acompanham a decisão "poderão revelar-se menos negativas quanto à avaliação dos riscos relativamente à evolução da atividade".

"O comportamento da inflação em março será um fator que permitirá ao banco central reforçar a afirmação de que serão precisos sinais claros de aceleração dos preços antes que o banco central considere introduzir alterações na política monetária", acrescentou.

Para o economista do banco Carregosa, Rui Bárbara, a próxima reunião do BCE vai ser um "non-event", sem decisões para anunciar e sem surpresas.

"Acho que Mario Draghi [presidente do BCE] não se vai afastar do que têm sido as suas intervenções este ano", disse.

Segundo o economista, depois do BCE já ter reduzido o montante das compras mensais de ativos para 60 mil milhões de euros, resta a Draghi "ganhar tempo e continuar a tecer considerações sobre o tempo que ainda vai precisar antes que a política de estímulos possa ser retirada".

"Poderá falar do percurso que já foi feito e do papel das baixas taxas de juro. Draghi precisa de ganhar tempo, sobretudo à Alemanha, que tem feito grande pressão para que a subida de juros tenha início e a política de estímulos seja retirada", estimou Rui Bárbara, referindo ainda que será expectável que o presidente do BCE, questionado pelos jornalistas, faça uma leitura do resultado das eleições francesas.

De acordo com o gestor de ativos da Orey iTrade, José Lagarto, o BCE deverá deixar inalterada a sua política monetária, "mantendo o discurso de um programa de compra de ativos para ser levado para já até finais deste ano e com a manutenção dos níveis atuais das taxas de juro".

O responsável lembrou que Mário Draghi, no seguimento dos rumores que apontavam para um aperto na política flexível do BCE, veio referir ao mercado que não havia qualquer razão para existir uma reavaliação da atual política monetária e que tudo iria manter-se exatamente como definido previamente.

De acordo com o BCE, sublinhou, "a normalização da política monetária existirá quando estejam reunidas as condições necessárias para a manutenção da estabilidade de preços na zona euro, pelo que na próxima reunião poderemos voltar a ver um BCE a reiterar as anteriores declarações, esperando por sinais concretos de consumo e uma evolução positiva sustentada da inflação".