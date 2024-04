BCE mantém taxa de juro de referência

A taxa de juro aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez mantém-se em 4,75% e a taxa de depósitos em 4%.





Com a inflação agora perto da meta de 2% do BCE, os empréstimos bancários paralisados e a economia a crescer pouco, o



"Se a avaliação atualizada do Conselho do BCE sobre as perspetivas de inflação, a dinâmica da inflação subjacente e a força da transmissão da política monetária aumentassem ainda mais a sua confiança de que a inflação está a convergir para o objetivo de uma forma sustentada, seria apropriado reduzir o atual nível de restrição da política monetária", disse o BCE.





Na conferência de imprensa que normalmente a responsável do BCE mantem depois destas decisões, Lagarde garantiu no entanto que as taxas de juro se vão manter restritivas pelo tempo necessário e que uma eventual descida estará sempre dependentes da análise dos dados concretos da economia.





“Não vamos comprometer os objetivos”, refere Lagarde, depois de já ter reiterado o empenho em fazer com que a inflação a médio prazo desça para aquela que é a meta definida ainda dentro do próximo trimestre. "Estamos empenhados em fazer descer a inflação", frisa. E, se continuarem a descer, "será apropriado fazer descer as taxas de juro", disse, reiterando de viva voz o que já constava no comunicado.







Os principais riscos para o futuro continuam a centrar-se nos conflitos do Médio Oriente e na Ucrânia.







Os decisores políticos do BCE, mesmo os que tradicionalmente são a favor de taxas mais elevadas, têm-se alinhado em defesa de uma redução das taxas na sua reunião de 6 de junho, desde que os principais indicadores, incluindo o crescimento dos salários e a inflação subjacente, continuem a moderar-se.



A dúvida que na altura se poderá acrescentar é a da incerteza sobre se a Reserva Federal conseguirá reduzir as suas próprias taxas em Junho, uma vez que a inflação nos EUA está acima do objetivo.





Analisando a decisão e a justificação hoje apresentada parece ter ficado clara a abertura para descer as taxas de juro, eventualmente já em junho.







No entanto, não foi afirmado pelo BCE de que haja mais descidas seguidas.