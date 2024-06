BCE reduz taxas diretoras pela primeira vez em dois anos

A taxa fixa de operações principais de refinanciamento fixa-se agora nos 4,25 por cento. Já a taxa de facilidade permanente de cedência de liquidez cai para 4,5 por cento e a taxa de facilidade permanente de depósito estabelece-se nos 3,75 por cento.



Esta é a primeira descida desde que os juros começaram a escalar, em julho de 2022. Neste mês, a instituição encabeçada por Christine Lagarde decidiu agravar os juros diretores pela primeira vez em seis anos, numa tentativa de domar a crise inflacionista.

Em maio, a inflação nos países da moeda única foi de 2,6 por cento.



A descida dos juros agora confirmada deverá permitir um alívio nos encargos dos empréstimos para famílias e empresas."Com base numa avaliação atualizada das perspetivas de inflação, da dinâmica da inflação subjacente e da força da transmissão da política monetária,, após as taxas de juro terem sido mantidas constantes durante nove meses", sustenta o BCE em comunicado., prossegue, para acrescentar que

"O conselho do BCE está determinado a assegurar o retorno atempado da inflação ao seu objetivo de médio prazo de dois por cento. Para o efeito, manterá as taxas de juro diretoras suficientemente restritivas enquanto for necessário".



"O conselho do BCE continuará a seguir uma abordagem dependente dos dados e reunião a reunião na definição do nível e da duração adequados da restritividade", remata a instituição, acrescentando que

Estimativa para inflação revista em alta

O BCE anunciou entretanto ter procedido a uma revisão em alta da estimativa da inflação para a Zona Euro: 2,5 por cento este ano 2,2 em 2025, mais duas décimas do que em março., indica a instituição em comunicado.

A inflação média para a Zona Euro deverá ficar aquém da meta de dois por cento em 2026, mantendo-se a estimativa de uma inflação média de 1,9 por cento no bloco da moeda única.

A inflação expurgada de preços dos produtos energéticos e produtos alimentares deverá atingir uma média de 2,8 por cento em 2024, 2,2 no próximo ano e dois por cento em 2026."O Conselho do BCE está determinado a assegurar que a inflação regresse atempadamente ao seu objetivo de médio prazo de dois por cento.", afirmou em conferência de imprensa a presidente do BCE, Christine Lagarde.

c/ agências