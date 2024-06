Taxas do BCE. Pequena descida mas importante alívio, assinala DECO

O anúncio da redução da taxa diretora do BCE está previsto para a tarde desta quinta-feira. Vai traduzir-se numa revisão em baixa da prestação a pagar pelos clientes com empréstimos ao banco.A coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da Associação para a Defesa do Consumidor, Natália Nunes, fez as contas e prevê uma descida média de algumas dezenas de euros, por mês, para quem tem crédito à habitação.

A responsável da DECO espera que o BCE dê agora início a uma trajetória de várias descidas das taxas de referência.



Até porque, diz Natália Nunes, muitas famílias continuam estranguladas do ponto de vista financeiro, por causa das elevadas taxas de juro.A Associação para a Defesa do Consumidor está a registar um aumento dos casos que vão parar a tribunal, devido à falta de pagamento dos créditos à habitação.