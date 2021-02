BCP vai continuar a reduzir pessoal em 2021 - Presidente executivo

"Não o fizemos de uma forma muito intensa ao longo de 2020, mesmo assim reduzimos o quadro do banco em 191 pessoas, e vamos continuar a fazer de uma forma correta, transparente, falando com as pessoas, colocando-nos sempre do outro lado da mesa, porque temos uma clara consciência dos custos sociais", disse Miguel Maya na conferência de imprensa de apresentação de resultados do banco (lucros de 183 milhões de euros), que decorreu de forma remota.

O gestor disse que em 2020 o banco "teve uma estratégia diferente daquela que seria a estratégia normal" em termos de redução de pessoal, devido às circunstâncias de incerteza associadas à pandemia de covid-19.

"A gestão dos custos continuará a ser um tema de grande intensidade por parte da gestão do banco", disse Miguel Maya, frisando que o banco registou 131 admissões para novas áreas, como "novas tecnologias, `mobile`, áreas de defesa do banco".

No entender do gestor, é necessária "uma reengenharia para adaptar o banco aos desafios futuros", pelo que é necessária "plasticidade" e "capacidade de `encolher aqui` e de `esticar ali`".

O BCP terminou o ano de 2020 com menos 191 trabalhadores e 27 agências na sua atividade em Portugal, depois de ter sido o único banco a aumentar o número de funcionários em 2019, foi hoje divulgado.

De acordo com o comunicado acerca da apresentação de resultados (lucros de 183 milhões de euros) hoje enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BCP contava, em 31 de dezembro de 2020, com 7.013 trabalhadores, menos 191 que os 7.204 com que fechou 2019.

Em 2020 fecharam 27 agências do BCP em território nacional, já que o número de sucursais passou de 505 para 478.

Em 2019, o BCP tinha fechado o ano com mais 109 trabalhadores em Portugal do que em 2018, mas no mesmo período fechou 41 sucursais no país.