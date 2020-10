BE avisa que se engana quem pensa que o seu voto se confunde com o da direita

Numa intervenção no segundo e último dia do debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), o líder parlamentar bloquista, Pedro Filipe Soares, recorreu ainda à "verificação dos factos, ao 'fact checking'" para contrapor os números anunciados pelo Governo na saúde, pouco depois do ministro das Finanças, João Leão, ter afirmado que o BE se enganou nas contas orçamentais sobre este setor.



"Engana-se quem pensa que o voto do Bloco de Esquerda se confunde com o voto da direita", avisou, considerando que este voto não se confunde nem ideologicamente nem na "renúncia à afirmação de uma alternativa".



Pedro Filipe Soares defendeu que "como se percebeu ao longo do debate, o único partido que tem uma alternativa a este Orçamento de Estado é o Bloco de Esquerda".



Em relação às contas da saúde e após voltar a apresentar os números do BE e o resultado de algumas "verificações de factos" em relação à saúde, o líder bloquista devolveu as críticas: "enganar-se nas contas é isto senhor ministro João Leão".



"Isto quer dizer que o Orçamento de Estado não vai ser cumprido e desafio o senhor primeiro-ministro ou a senhora ministra da Saúde a provarem que estamos errados", desafiou.



De acordo com Pedro Filipe Soares, o BE já disse "tudo isto" ao Governo e nunca conseguiu obter explicações, não tendo nunca conseguido explicar porque rejeita as propostas do BE para a dedicação exclusiva dos médicos.



"Há um ano, o Governo recusou renová-la (a geringonça), optando pela negociação anual dos orçamentos sem metas comuns para a legislatura. Pois bem, é isso mesmo que estamos a fazer. Menos compreensível é que o PS, que se desinteressou da geringonça em 2020, a substitua pelo anátema e pela hostilidade em 2021", atirou.