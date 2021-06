BE defende contratos de trabalho para TVDE com plataformas do setor

O Bloco de Esquerda defende que os trabalhadores dos transportes TVDE tenham direito a contratos de trabalho, com as plataformas digitais do sector e vai apresentar esta terça-feira, no Porto, um ante-projecto de lei nesse sentido, à boleia do último dia da consulta pública do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho.